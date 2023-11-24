Критик Соседов сравнил поведение Орбакайте и Пугачевой: «У Аллы мудрости ноль к ее годам»

Уехавшая из страны Алла Пугачева подвела свою старшую дочь Кристину Орбакайте, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Именно громкие заявления матери бросили тень на карьеру ее наследницы. И теперь она вынуждена отсиживаться в США и отказываться от съемок в новогодних «голубых огоньках».

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Соседов также сравнил поведение двух артисток за последний год и считает, что у Примадонны, в отличие от дочери, дела обстоят не очень хорошо.

«У Аллы Пугачевой мудрости ноль к ее годам, дочь повела себя намного разумнее, поэтому к ней не должно быть никаких претензий», - высказался сайту News.ru Соседов.

Пугачева успела сменить место жительства дважды, и уже из Израиля перебралась на Кипр. А Орбакайте, напомним, последние годы живет в Нью-Йорке с мужем и дочерью-школьницей. Туда же перебрался год назад ее старший сын Никита Пресняков. Местонахождение среднего ребенка певицы, Дени Байсарова, так до сих пор и неизвестно.