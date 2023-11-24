Дмитрий Дибров оскорбился вопросом про лишний вес

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров совершил редкий выход в свет. И привлек внимание окружающих переменами во внешности. Оказалось, экс-ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» отрастил волосы, а также располнел.

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Когда шоумена спросили, с чем связаны столь заметные перемены в облике, он оскорбился, сообщает сайт mk.ru. Вопрос про лишний вес явно ему не понравился.

«А вы, месье, худенький все еще?» - парировал автору вопроса Дибров. И отчитал: «Кто Вас учил такие вопросы задавать уважаемым людям? Ваш папа или ваша мама? Так что стыдитесь!».

Ранее про лишний вес Диброва била тревогу его молодая жена Полина. Она спрашивала в соцсетях совета, как подружить мужа со спортом. Набирать же килограммы телеведущий начал после перенесенного в 2020 году инсульта.