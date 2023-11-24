Гарик Харламов встал на колени перед Ларисой Гузеевой, которая впервые пришла на Comedy Club

В шоу Comedy Club на ТНТ впервые в истории гостем стала Лариса Гузеева. Это была давняя мечта многих юмористов, особенно Гарика Харламова, которые много лет вдохновлялся высказываниями актрисы и телеведущей. Публика даже считала, что она за столь пристальное внимание к своей персоне Харламова возненавидела. но лично познакомились звезды только в этом году.

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Гузеева на Comedy Club расположилась за столиком прямо перед сценой. И Харламов поспешил объявить, что она – в числе гостей. Не забыл шоумен и про комплимент – одарил актрису роскошным букетом алых роз. А когда дарил, припал на колено. Такой жест впечатлил всех зрителей, и даже Павел Воля не сдержался, чтобы это не прокомментировать.

«Ты меня прям удивил. Джентльмен! Джентельменина!» - сказал Воля про поступок коллеги.

К слову, Харламов и Гузеева снялись в комедии «Теща». Совместная работа и стала поводом для знакомства, хотя ранее юморист и его коллеги долго звали звезду на свои шоу. Недавно это произошло – актриса появилась в проекте «Кстати» и призналась, что без ума от Гарика. Хотя всегда считала, что он ее ненавидит.