Платье Царевны-лебедь, в котором россиянка Голубева выступала на конкурсе «Мисс Вселенная», шили 4 года

Россиянка Маргарита Голубева на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Сальвадоре блистала на сцене в образе Царевны-лебедь с полотна Михаила Врубеля. И хотя девушка не смогла пройти в финал, ее яркий выход в белом платье с юбкой, похожей на оперение, произвел фурор.

Над нарядом работала российский дизайнер Ольга Малярова. Она поведала историю создания платья. Оказалось, что работу над ним она начала еще 4 года назад.

«Начало платью было положено еще во время пандемии в 2020 году — это почти четыре года назад. Именно в тот период была разработана техника нашивки воланов на юбку, чтобы создавался такой пышный эффект перьев. В результате только нашивка воланов на юбку заняла три месяца», - раскрыла секрет модельер сайту aif.ru.

Само платье Царевны-лебедь могло появиться на подиуме еще год назад, на другой россиянке Анне Линниковой. Просто не хватило времени его изготовить, поэтому остановились на готовом варианте. А задумка с птичьим мотивом так понравилась модельеру, что она уже сама в этом году обратилась к организаторам конкурса красоты «Мисс Россия» с предложением воплотить давнюю задумку. Много сил ушло на создание кокошника, его мастерили с нуля из проволоки.

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Само платье перевозить в багаже несложно, оно не имеет ломких конструкций и легко помещается в большой чемодан. А вот подъюбник настолько объемный, что ему тоже требуется отдельное место. Итого – два объемных чемодана на один наряд.