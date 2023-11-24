Гарик Мартиросян скучает по раннему Comedy Club: «Я делал все, что хочу»

Шоумен и телеведущий Гарик Мартиросян в интервью на Rutube в проекте «Медийные лица» признался, что скучает по раннему Comedy Club. То, что было тогда, в 2005 году, сейчас он уже не может себе позволить.

«Это было вообще лучшее время, которое может быть. Как можно по этому времени не скучать? Мы были свободны в своем творчестве, никакого давления», - уверен Мартиросян. – «Я делал все, что хочу. Сейчас я не могу себе позволить то, что я делал в 2005 году. Вообще ничего из того, что я тогда делал».

Мартиросян считает, что сейчас люди как-то по-другому на него реагируют, да и возраст, мол уже не тот.

«Я вряд ли буду так скакать и поднимать какие-то темы, которые тогда мы поднимали. Время было другое», - ностальгирует артист.

Напомним, Comedy Club Гарик Мартиросян придумал в соавторстве с другими игроками команды КВН «Новые армяне» в 2003 году как клубный формат выступлений стендап-комиков. Сначала вечеринки были бесплатными, но в 2005 года начались съемки для канала ТНТ. Шоу до сих пор выходит в эфир по пятницам.

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