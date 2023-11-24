Иван Охлобыстин сообщил, что к Михаилу Ефремову в колонии начальство относится хорошо

Звезда кино и сериалов Михаил Ефремов продолжает отбывать наказание за смертельное ДТП на Садовом кольце. Тогда в июне 2020 года актер попал в аварию, в которой погиб водитель встречного авто. Отсидел он уже 3 года колонии общего режима из назначенных 8 лет.

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Там Ефремов встретил свой седьмой десяток – в середине ноября актеру исполнилось 60. Кум звезды и давний его друг Иван Охлобыстин, крестивший дочь Михаила Олеговича Анфису, сообщил, что сиделец надеется на УДО. К тому же, этому все располагает сегодня.

«Он старается… Молимся. Мы никак не можем на это повлиять. К нему очень хорошо в колонии относятся, и начальство тоже. Он работает, как вол», - сообщил сайту aif.ru актер.

Охлобыстин всячески поддерживает Ефремова и считает произошедшее с ним личной трагедией. И не откажется, уверяет, от товарища никогда.