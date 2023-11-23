Дмитрий Дибров рассказал о своем отношении к новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?»

Дмитрий Дибров был ведущим телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» целых 14 лет, но не так давно продюсеры программы нашли ему замену.

Напомним, в начале 2022 года шоу временно убрали из эфира Первого канала. А когда программа вернулась, ее ведущей стала певица Юлианна Караулова.

Сам Дибров говорит, что не обижается на то, что его заменили. Однако он признается, что не смотрел ни одного выпуска обновленного шоу.

При этом о новой ведущей телевикторины Дмитрий Александрович отзывается положительно. Он знает ее лично и уверен в том, что Юлианна «не сделает плохо».

«Мне она очень нравится. У нее прекрасные родители, они из хорошей семьи и человек она очень интеллигентный», – отметил Дибров.

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Источник: utro.ru