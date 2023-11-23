Ксения Бородина поздравила бывшую участницу «Дома-2» Наталью Варвину с днем рождения

В четверг, 23 ноября, бывшей участнице скандального шоу «Дом-2» Наталье Варвиной исполнился 41 год. В связи с этим радостным событием ее подруга Ксения Бородина выложила на своей странице в соцсетях трогательное поздравление.
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Ксения и Наталья дружат еще с тех времен, когда Варвина пыталась построить свою любовь на телевизионном проекте. Бородина призналась, что именно Варвина является тем человеком, которому она может доверить любую тайну.
«Моя дорогая, не передать словами, как ты мне дорога. Спасибо, что ты такой друг уже спустя много, много лет, кому я могу доверить все свои переживания, и знаю, что ты меня в любом случае поддержишь. Обожаю тебя! Расцветай с каждым годом все сильнее, я тебя очень люблю!» — написала Ксения.