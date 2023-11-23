Ксения Бородина поздравила бывшую участницу «Дома-2» Наталью Варвину с днем рождения

В четверг, 23 ноября, бывшей участнице скандального шоу «Дом-2» Наталье Варвиной исполнился 41 год. В связи с этим радостным событием ее подруга Ксения Бородина выложила на своей странице в соцсетях трогательное поздравление.

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Ксения и Наталья дружат еще с тех времен, когда Варвина пыталась построить свою любовь на телевизионном проекте. Бородина призналась, что именно Варвина является тем человеком, которому она может доверить любую тайну.