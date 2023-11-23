Старшие дети Александра Градского продолжат борьбу за наследство своего отца

Александр Градский умер в 2021 году. С момента смерти артиста прошло уже 2 года. Однако вопрос с разделом его имущества до сих пор актуален.

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За наследство композитора сражаются его старшие дети Даниил и Мария, а также вдова певца Марина Коташенко, которая воспитывает двух малолетних детей от покойного мужа.

Несмотря на то, что суд уже вынес свое решение, наследники Градского от второго брака уверены, что их обделили.

Напомним, Даниилу и Марии достался загородный дом отца. А вдове артиста и ее детям отошло остальное имущество. Которое вторая жена музыканта Ольга оценивает в миллиард.

Такое положение дел не устраивает взрослых детей Александра Борисовича и их мать Ольгу. На днях стало известно, что они подали апелляцию. Даниил и Мария всерьез надеются, что суд пересмотрит свое решение в их пользу.