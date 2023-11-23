Сергей Лазарев показал видео со съемок новой серии шоу «Аватар»

Певец Сергей Лазарев показал своим подписчикам видео со съемок популярного российского шоу «Аватар».

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Артист как всегда был не один, он приехал вместе со своим сыном Никитой. Мальчик терпеливо ждал отца в гримерке целый час.

Пока Сергея подготавливали к съемкам, его сын играл на телефоне в крестики-нолики. А после они вместе проследовали в студию программы.

Музыкант усадил своего наследника в кресло члена жюри. Пока Никита весело крутился на стуле, Лазарев снял видео и разместил его в своем блоге с подписью: «Лазаревы будут сегодня вместе отгадывать».

К слову, Сергей не в первый раз берет Никиту с собой на работу. В прошлый раз мальчик тоже сопровождал отца. Но тогда с ними была еще и дочь артиста Анна.

Источник: Telegram-канал Сергея Лазарева