Король Карл III планирует уступить трон своему старшему сыну Уильяму уже через 5 лет

Король Великобритании Карл III, занял престол в 2022 году. На тот момент ему было уже 73 года. Сейчас монарху 75 лет и он признает, что из-за своего возраста с трудом справляется с королевскими обязанностями.

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Рабочий день Карла III буквально расписан по минутам. Он часто находится в утомительных командировках и вынужден посещать по несколько мероприятий в сутки. Такой ритм сложно вынести даже молодому человеку, а пожилому королю тем более.

Из-за этого монарх всерьез подумывает уступить трон своему старшему сыну Уильяму. Но не прямо сейчас, а через 5 лет.

Инсайдер New Idea передает, что Карл III полностью уверен в своем своем старшем наследнике, поэтому без особого беспокойства готов доверить ему бразды правления в ближайшем будущем.