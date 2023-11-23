Виктория Дайнеко считает, что Лина Арифулина назвала ее колхозницей, так как обиделась

На этот раз Дайнеко пришла в шоу к Яне Чуриковой. Она раскрыла много подробностей из свей жизни. Певица не скрыла, что слова продюсер вызвали у нее настоящее изумление.

«Рина Арифулина в интервью Лауре Джугелии сказала, что о тебе думает. Почему? Почему так?» – уточнила Яна.

Она дала понять, что тоже поражена таким словам про известную певицу.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».