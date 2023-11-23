Виктория Дайнеко считает, что Лина Арифулина назвала ее колхозницей, так как обиделась

Виктория Дайнеко зачастую предстает на публике в романтических образах. Она поет о любви и избгает скандалов. Лишь иногда у певицы накаляются отношения с бывшим мужем Дмитрием Клейманом, поэтому у них был суд из-за алиментов. Но в этом году продюсер Лина Арифулина, которая трудилась на «Фабрике звезд», достаточно резко высказалась в адрес Вики.
«Мы с ней много разговаривали. Мы много работали, чтобы сделать ее фирменной. Она была очень простой, чуть-чуть неотесанной. Хотелось сделать ее модной, как Дженнифер Лопес. Все-таки у нее хороший вокал, суптончики Но этот колхоз, который был... Его не вытащить... В ней харизмы не хватает», – делилась Арифулина.
На этот раз Дайнеко пришла в шоу к Яне Чуриковой. Она раскрыла много подробностей из свей жизни. Певица не скрыла, что слова продюсер вызвали у нее настоящее изумление.
«Рина Арифулина в интервью Лауре Джугелии сказала, что о тебе думает. Почему? Почему так?» – уточнила Яна.
Она дала понять, что тоже поражена таким словам про известную певицу.
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«Я замечала, что это не первое замечание Лины в мой адрес. Очень часто после «Фабрики звезд», когда она обсуждала участников нашего сезона, всегда обо мне говорила как-то очень странно, не всегда в приятном ключе. Я думала, может Лина на что-то обиделась. Я старалась на нее зла не держать.
Потом была ситуация. Она мне позвонила. У Лины была презентация, проект, она мне позвала. Я не смогла прийти, потому что я тупо с одного мероприятии не успела к ней. Может это повлияло на высказывание Лины в мой адрес, что она нашла во мне колхозика.
Она со мной сю-сю-сю. Думаю, как так? Вы со мной по телефону такая сю-сю-сю, а приходите на интервью и говорите про меня странные вещи. Видимо, в понятии Лины я должна была отменить все и приехать к ней.
Но чтобы она не говорила про меня, Лина была очень важной поддержкой для меня на "Фабрике звезд". Она со многой говорила, успокаивала. Лина внушала мне уверенность в себе, которой у меня не было. Я абсолютно благодарна ей. А я ей ответила. Написала в соцсети, что-то про завистливых женщин», – поделилась Виктория в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».