Певица Дайнеко призналась, что ее восьмилетняя дочка отказалась от фамилии отца

«У меня даже дочь стала Дайнеко. Теперь да. Она же была Клейман по фамилии папы. Но она очень долго говорила: "Ну почему ты Дайнеко!" Она еще видит, что я певица. Бабушка с дедушкой Дайнеко.

Все, с кем она больше всего общается, Дайнеко. Папа сначала не очень хорошо отнесся, но в итоге смирился. Я ей сказала, чтобы вопрос с папой решала сама. Я не буду даже задавать ему вопрос на эту тему. Да, ее папа говорит, что если что она может поменять.

Потом она также отметила, что ее наследница стала обижаться и плакать из-за того, что мама не снимает ее для соцсетей. Виктория дождалась момента, когда ребенок сам захотел быть публичным. Но пока сама певица еще не готова показать ее обществу, но работает над этим.

«Я ей объяснила, чтобы она не переживала, что мы к этому придем. Но мне самой надо к этому подготовиться, подойти, с папой поговорить», – отметила звезда.

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«Я хочу, чтобы она была счастливой, но я понимаю, что она очень сильно от меня отличается. Для меня известность всегда была минусом в профессии певицы. Я бы хотела быть мультяшкой а-ля Гариллас, когда ты не знаешь, как выглядит артист. А она другой человек. Ей нравится быть в центре внимания. В два года на детской площадке игривой я слышала, как она говорит: "А моя мама — Виктория Дайнеко". Ей нравится это. Она хочет быть как все эти популярные детские певицы. Она хочет вот этого, она к этому стремится», – пояснила она в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

Также Виктория призналась, что если ее дочка захочет попасть на телевизионный проект, то она ее поддержит. Певица подчеркнула, что шансы надо использовать.