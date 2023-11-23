Виктория Дайнеко заявила, что Ольга Бузова и Валя Карнавал плохо поют

Виктория Дайнеко больше 20 лет выступает на сцене. Она является известной исполнительницей. Примечательно, что часто поклонники упрекают артистку в том, что она давно не выпускала новые альбомы.
В шоу Яны Чуриковой она призналась, что выпускает песни, но их просто не крутят на радио. Певица отметила, что против нее работает ее опыт, так как сейчас в топе молодые и популярные исполнители. Сама звезда не ценит творчество многим блогеров.
Так этой осенью Дайнеко выпустила «Тихо так». Она отметила, что это достаточно современный трек. Но певица уверена, что и на этот раз композиция не будет мегапопулярной.
«Я выпускаю песни. Но одна известная радиостанция, которую я не буду называть, сказала, что мне пора на радио «Шансон». Многие радиостанции не берут песни в ротацию, потому что сейчас модно другое», – пояснила артистка.
Она отметила, что скорее всего крутить будут трек модного блогера, который плохо спет, но это будет песня, попавшая в современную музыкальную волну. По мнению артистки музыкальная индустрия сконцентрирована на именах людей, а не на музыке, которую они делают.
Также Чурикова вспомнила, как Виктория подвергла критике Ольгу Бузову. Каки многие люди, она считает, что телеведущая не обладает вокальным талантом. Более того, певица считает, что и большинство блогеров плохо поют, поэтому она их ни в коем случае не будет слушать.
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«Моя позиция остается моей позицией. Я считаю, что какой бы ты классный человек не был… Оля очень трудолюбивый человек, она классный шоумен, она ведущая. Но я не воспринимаю ее, как певицу. Пусть она делает все дорого и успешно. Она делает хороший музыкальный продакшн, она покупает хорошие песни.
Но я не воспринимаю ее, как певицу. Она плохо поет, как и многие блогеры, которые сейчас поют. Мне наплевать, я могу даже их имена назвать. Поет какая-нибудь Валя Карнавал. Ну почему она поет, почему? Плохо она поет. Имеет право, но я не буду ее воспринимать, как певицу. Ее песни я тоже слышать не буду», – высказалась звезда в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».