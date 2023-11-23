Виктория Дайнеко заявила, что Ольга Бузова и Валя Карнавал плохо поют

Так этой осенью Дайнеко выпустила «Тихо так». Она отметила, что это достаточно современный трек. Но певица уверена, что и на этот раз композиция не будет мегапопулярной.

«Я выпускаю песни. Но одна известная радиостанция, которую я не буду называть, сказала, что мне пора на радио «Шансон». Многие радиостанции не берут песни в ротацию, потому что сейчас модно другое», – пояснила артистка.

Она отметила, что скорее всего крутить будут трек модного блогера, который плохо спет, но это будет песня, попавшая в современную музыкальную волну. По мнению артистки музыкальная индустрия сконцентрирована на именах людей, а не на музыке, которую они делают.

Также Чурикова вспомнила, как Виктория подвергла критике Ольгу Бузову. Каки многие люди, она считает, что телеведущая не обладает вокальным талантом. Более того, певица считает, что и большинство блогеров плохо поют, поэтому она их ни в коем случае не будет слушать.

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