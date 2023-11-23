Валерия Гай Германика назвала свой предстоящий развод убийством семьи

Известный российский режиссер Валерия Гай Германика много лет не могла обрести семейное счастье.

С отцом первой дочери она рассталась еще до того, как Октавия появилась на свет. Союз с танцором Вадимом Любушкиным, от которого Валерия родила дочь Северину, распался уже через несколько месяцев после бракосочетания.

Но с бизнесменом Игорем Молчановым все было совершенно иначе. По словам Валерии, она думала, что проведет со вторым мужем всю жизнь.

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Пара поженилась в 2019 году. Вскоре у них родился сын Август. Бизнесмен удочерил старших детей своей супруги. Все складывалось благополучно. Но уже в октябре 2023 года Валерия сообщила в соцсетях о том, что готовится к очередному разводу. Причины крушения брака не ясны.

«Господь, убей меня сейчас, и я умру с радостью, если я была неверной и злой женой», — написала Валерия в своем блоге.

После данного заявления прошло около 3-х недель, и многодетная мать решила добавить еще один комментарий по этому поводу. Режиссер по-прежнему не стала раскрывать всех подробностей, а просто высказалась о наболевшем. Она написала, что считает развод убийством семьи.

«Я не развожусь «спокойно». Развод — это же ужасно! Это убийство семьи, а мы все люди православные», — поделилась Германика своими переживаниями.

Источник: 7days.ru