Дайнеко заявила, что у певицы Савельевой был роман с фигуристом Ягудиным

«У меня никогда не было как такового романа с Лешей Ягудиным, но наверное в какой-то момент это было удобно позиционировать как пиар. Это была логичная истории в плане дуэта с Лешей.

Не потому что у нас был какой-то роман, роман у него был с Сашей Савельевой в момент «Ледникового периода». Но мы с Лешей были партнерами. Мы очень много времени провели вместе на льду.

Это был мой реванш, не одной же мне как корове на льду маневрировать. Он шесть часов на студии с Игорем Матвиенко пытался записать эту песню. У меня не было ни с кем романов. Мы с Лешей так ругались на льду, умели разосраться в хлам, а потом выйти за лед и нормально общаться. Это был не роман», – пояснила Виктория в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».