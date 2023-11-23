Дайнеко заявила, что у певицы Савельевой был роман с фигуристом Ягудиным

Виктория Дайнеко уже много лет выступает на сцене. У нее есть хиты, а вот новые песни артистка редко выпускает. Она также избегает скандалов и не любит распространят сплетни. В беседе с Яной Чуриковой певица призналась, что у нее был очень короткий роман с бывшим солистом группы «Корни» Павлом Артемьевым.
А вот с актером Алексеем Воробьевым она была вместе почти год. Также ей приписывали роман с фигуристом Алексеем Ягудиным, который даже снялся в ее клипе на хит «Иголка».
«У меня никогда не было как такового романа с Лешей Ягудиным, но наверное в какой-то момент это было удобно позиционировать как пиар. Это была логичная истории в плане дуэта с Лешей.
Не потому что у нас был какой-то роман, роман у него был с Сашей Савельевой в момент «Ледникового периода». Но мы с Лешей были партнерами. Мы очень много времени провели вместе на льду.
Это был мой реванш, не одной же мне как корове на льду маневрировать. Он шесть часов на студии с Игорем Матвиенко пытался записать эту песню. У меня не было ни с кем романов. Мы с Лешей так ругались на льду, умели разосраться в хлам, а потом выйти за лед и нормально общаться. Это был не роман», – пояснила Виктория в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».
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Также она призналась, что была с Воробьевым долго, так как он большую часть времени проводил в США. Они сохранили дружеские отношения.