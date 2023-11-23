Дайнеко об отношениях с хореографом Рудником на шоу: «Я победила в «Фабрике» девственницей»

«Потом Аксинья Вержак говорит: "Слушай, Вик! У нас там есть мальчик, такой симпатичный — хореограф Гарик". Я пошла посмотрела и говорю: ой, он мне тоже теперь нравится. Я старалась танцевать, чтобы выделиться. Лучше, чем Мигель у меня бы не получилось, даже при всех стараниях. Он такой человек правил, строго воспитан, деликатный человек. Я помню, когда он выходил из дома, я все время бежала, чтобы его обнять. Мне кажется он понял, что я на что-то намекаю. Нам устраивали свидания, когда мы были в звездном доме. Во время пятничных шоу мы могли разговаривать в реальной жизни, без камер и микрофонов пока мы репетировали. Нас еще отправили на свидание в ресторан австралийской кухни», – вспомнила Дайнеко.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также певица отметила, что у них был первый совместный номер «Лейла». По ее словам, Рудник трясся перед выходом на сцену. И даже то, что он на семь лет ее старшей, только придавало волнения.

В то время Виктории было 17 лет. Они снимали совместные видео, а вот в Таиланд, где артистка сняла себе клип, она уже ездила одна. Когда Чурикова спросила, насколько далеко зашел этот роман, звезда сделала большое признание.