Дайнеко об отношениях с хореографом Рудником на шоу: «Я победила в «Фабрике» девственницей»

Виктория Дайнеко много лет выступает на сцене. Она стала известной персоной. Певица с самого начала карьеры представала в романтичных образах. А вот о личной жизни она говорит редко, особенно после развода с Дмитрием Клейманом.
Примечательно, что артистка пришла в шоу к Яне Чуриковой. Она рассказала, что на «Фабрике звезд» была влюблена в Мигеля, но он на нее не обращал внимание, так как у него была любовь с Лерикой. А потом у нее случился роман с хореографом Гариком Рудником.
«Потом Аксинья Вержак говорит: "Слушай, Вик! У нас там есть мальчик, такой симпатичный — хореограф Гарик". Я пошла посмотрела и говорю: ой, он мне тоже теперь нравится. Я старалась танцевать, чтобы выделиться.
Лучше, чем Мигель у меня бы не получилось, даже при всех стараниях. Он такой человек правил, строго воспитан, деликатный человек. Я помню, когда он выходил из дома, я все время бежала, чтобы его обнять. Мне кажется он понял, что я на что-то намекаю. Нам устраивали свидания, когда мы были в звездном доме.
Во время пятничных шоу мы могли разговаривать в реальной жизни, без камер и микрофонов пока мы репетировали. Нас еще отправили на свидание в ресторан австралийской кухни», – вспомнила Дайнеко.
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Также певица отметила, что у них был первый совместный номер «Лейла». По ее словам, Рудник трясся перед выходом на сцену. И даже то, что он на семь лет ее старшей, только придавало волнения.
В то время Виктории было 17 лет. Они снимали совместные видео, а вот в Таиланд, где артистка сняла себе клип, она уже ездила одна. Когда Чурикова спросила, насколько далеко зашел этот роман, звезда сделала большое признание.
«Я победила в «Фабрике» девственницей», – заявила она в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».