Утяшева обратилась к мужу в годовщину: «С тобой я самая счастливая в мире!»

Ляйсан Утяшева является одной из самых известных художественных гимнасток. Потом ей удалось построить карьеру на телевидении. Она состоит в браке с Павлом Прилучным. Они растят двоих детей: 10-летнего Роберта и восьмилетнюю Софию.
Со сцены юморист регулярно признается, что любит супругу. Они демонстрируют идеальные отношения, чем смущают даже коллег. Однако 23 ноября пара отпраздновала очередную годовщину со дня свадьбы.
В соцсети супруги поздравили друг друга. Утяшева выложила кадры с новой фотосессии. Она посвятила трогательные слова возлюбленному.
«Более 11 лет назад ты стал взрослым и сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. А я стала маленькой и забралась к тебе на ручки… Говорят, двум сильным тяжело быть вместе? Пусть говорят… А я могу сказать, что с каждым годом все интереснее это путешествие под названием мы…
Пашка, люблю тебя! С тобой я самая счастливая в мире! Всем влюбленным посвящается», – написала звезда.
Вскоре Воля ответил ей не менее эмоциональным постом.
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«11 лет назад мы поженились, и тем самым подарили друг другу 11 прекрасных лет. Мои лучшие годы. Полные любви, счастья, громкого смеха, невероятных путешествий, сногшибательных сюрпризов, тёплых тихих вечеров и страстных ночей. Годы откровений, помощи, советов, поддержки.
Я просыпаюсь каждое утро, не отрываясь от подушки, поворачиваю голову и только потом открываю глаза. Ты - это первое, что я хочу увидеть в новом дне. В каждом дне. Всю жизнь.
Спасибо тебе за каждое мгновение. Я тебя люблю. Полетели дальше. А, да, ты еще двух детей родила. Благодарю. И с Богом», – заявил Воля.