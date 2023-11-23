Утяшева обратилась к мужу в годовщину: «С тобой я самая счастливая в мире!»

В соцсети супруги поздравили друг друга. Утяшева выложила кадры с новой фотосессии. Она посвятила трогательные слова возлюбленному.

«Более 11 лет назад ты стал взрослым и сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. А я стала маленькой и забралась к тебе на ручки… Говорят, двум сильным тяжело быть вместе? Пусть говорят… А я могу сказать, что с каждым годом все интереснее это путешествие под названием мы… Пашка, люблю тебя! С тобой я самая счастливая в мире! Всем влюбленным посвящается», – написала звезда.

Вскоре Воля ответил ей не менее эмоциональным постом.

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