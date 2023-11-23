Дайнеко призналась, что Караулова опозорила ее на «Фабрике звезд», показав всем ее лифчик

Виктория Дайнеко уже давно стала популярной певицей. Она часто выступает на концертах. Поклонники полюбили еще, когда она участвовала в «Фабрике звезд». В новом интервью Яне Чуриковой артистка рассказала, как прошла кастинг.
По ее словам, удача ей улыбнулась только со второго раза. Ей удалось подсунуть Виктору Дробышу свой диск, а также спеть перед Аллой Пугачевой. А потом ее ждала жизнь в звездном доме с другими участниками.
На этот раз Дайнеко призналась, что у нее случались неприятные моменты в то время. Как оказалось, ее расстраивало не только то, что Мигель не обращал на нее внимание. Певица успела обидеться на коллегу.
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«Я помню момент, когда откровенно обиделась на Юлианну Караулову. Тогда был какой-то беспорядок в ванной, а мы были в процессе уборки. Юлианна берет лифчик, встает в центр гостиной, размахивает им вот так вот и говорит: "Чей лифчик?"
Я сижу и молчу, жду когда успокоится, тогда пойдут и уберу его. Она не сдавалась, упорно ждала момента, пока кто-то не признается. Мне было тогда так стыдно и неловко. Я так стеснялась и смущалась.
Он, конечно, был очень красивый, но мне было так неудобно! Зачем надо было позорить на весь дом, на всю страну! Потом это забылось. Но у меня остался осадочек, который я помню по сей день», – поделилась звезда в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».