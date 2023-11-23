Дайнеко призналась, что Караулова опозорила ее на «Фабрике звезд», показав всем ее лифчик

На этот раз Дайнеко призналась, что у нее случались неприятные моменты в то время. Как оказалось, ее расстраивало не только то, что Мигель не обращал на нее внимание. Певица успела обидеться на коллегу.

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