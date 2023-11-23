Башкатов об уходе из Comedy Club: «Не почувствовал себя своим»

Михаила Башкатова многим запомнился по ярким выступлениям в Comedy Club, однако в проекте он долго не задержался. Артист объяснил, почему его сейчас нельзя увидеть в телепередачах, но зато в кино он блистает все чаще и чаще.

Башкатов заявил, что постепенно потерял интерес к жанру комедии, а вот к актерской игре, напротив, пристрастился.

«В Comedy Club классная атмосфера, там классные ребята, но я там так и не почувствовал себя своим. Я просто еще в какой-то момент понял, что уже что-то подобное делал в КВН, в «Даешь молодежь!» — сказал Башкатов.

К тому моменту артист уже закончил специализированный университет, и драматургия увлекла его с великой силой. И именно в это время ему предложили сняться в телесериале «Кухня», артист оставил телевизионные проекты и сконцентрировался на кино и театре.

Источник: gazeta.ru