Девятилетний сын Сергея Лазарева споет для зрителей в новогоднюю ночь

Сергей Лазарев с дочкой и сыном. Фото: соцсети Сергея Лазарева

Певец Сергей Лазарев заверил, что его сына Никита записывает песню.

Сергей Лазарев за более 20 лет карьеры смог покорить шоу-бизнес. Он дважды ездил на «Евровидение». Артист выпустила большое количество хитов. Он также ведет телевизионные шоу и порой играет в театре. 

Примечательно, что Лазарев при этом растит двоих детей: сына Никиту и дочку Анну. Его старший наследник учится в школе, а также занимается в «Тодесе». Девятилетний мальчик уже выступал с папой на сцене. Певец признается, что видит в нем талант. 

Обычно в новогоднюю ночь Лазарева можно увидеть на телевизору на праздничных концертах. Он снимается для «Огоньков» каждый год. А теперь артист дал понять, что выступит и его сына. Он выложил кадры, на которых мальчик стоит в звукозаписывающей студии. При этом Никита не произнес ни слова, поэтому пока остается тайной, какую песню он исполнит. 

«Лазарев-младший споет для вас в Новый год», – заявил Сергей. 

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Поклонники были заинтригованы. Многие отметили, что мальчик очень похож на папу. Теперь фанаты ждут, когда увидят выступление юного артиста.

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