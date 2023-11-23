Девятилетний сын Сергея Лазарева споет для зрителей в новогоднюю ночь

Обычно в новогоднюю ночь Лазарева можно увидеть на телевизору на праздничных концертах. Он снимается для «Огоньков» каждый год. А теперь артист дал понять, что выступит и его сына. Он выложил кадры, на которых мальчик стоит в звукозаписывающей студии. При этом Никита не произнес ни слова, поэтому пока остается тайной, какую песню он исполнит.

«Лазарев-младший споет для вас в Новый год», – заявил Сергей.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники были заинтригованы. Многие отметили, что мальчик очень похож на папу. Теперь фанаты ждут, когда увидят выступление юного артиста.