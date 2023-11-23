Дайнеко заявила, что впечатлила Пугачеву на кастинге «Фабрики звезд», исполнив хит Агилеры

Виктория Дайнеко является популярной исполнительницей. Она регулярно выступает на публике. Примечательно, что ее знают благодаря «Фабрике звезд». Даже спустя годы поклонники не перестают обсуждать, как она пела на сцене шоу, а также как она туда попала.
Теперь артистка пообщалась с Яной Чуриковой. Она призналась, что приехала в Москву и поступила в вуз на пиарщицу, но судьба решила так, что она попала на кастинг «Фабрики». Сначала ее не взяли, но во второй раз ей удалось дать свой диск с песнями Виктору Дробышу, а потом впечатлить Аллу Пугачеву.
По словам Дайнеко, ей помогли ребята из «Тодеса», которые подтвердили охранникам, что она ранее занимала очередь с ними. Ей удалось пройти на просмотр в последний момент. И в этом кастинге нужно было танцевать, но потом все изменилось.
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«Мы заходим. Музыка закончилась. Мы расстроенные. А нам Алла Борисовна говорит: "Да не расстраивайтесь! Здесь не танцевать вообще-то надо, а петь. давайте вставайте в линеечку и каждая по строчке пойте."
Я стяла в середине, ближе к концу. Первая девочка промяукала, вторая промяукала. Алла Борисовна уже сидит такая с видом: ну кто-нибудь! Я дума, что спеть. Кошмарная череда мыслей в голове. Я что-то выпалила из Кристины Агилеры. И она говорит: "Иди, на диванчике посиди!" Вот так я прошла кастинг "Фабрики звезд"» – поделилась Виктория в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».