Дайнеко заявила, что впечатлила Пугачеву на кастинге «Фабрики звезд», исполнив хит Агилеры

Виктория Дайнеко является популярной исполнительницей. Она регулярно выступает на публике. Примечательно, что ее знают благодаря «Фабрике звезд». Даже спустя годы поклонники не перестают обсуждать, как она пела на сцене шоу, а также как она туда попала.

Теперь артистка пообщалась с Яной Чуриковой. Она призналась, что приехала в Москву и поступила в вуз на пиарщицу, но судьба решила так, что она попала на кастинг «Фабрики». Сначала ее не взяли, но во второй раз ей удалось дать свой диск с песнями Виктору Дробышу, а потом впечатлить Аллу Пугачеву.