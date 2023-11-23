Жена Саши Петрова устроила девичник перед свадебным торжеством

Саша Петров так торопился с тем, чтобы узаконить отношения со своей возлюбленной Викторией Антоновой в ЗАГСе, что даже не успел организовать свадебное торжество — банкет, лимузины и дорогие подарки. Молодожены наспех купили обручальные кольца, а на роспись и вовсе пришли так, словно собирались в булочную. Саша — в джинсах, белой футболке и пиджаке с растрепанными волосами, а Виктория — в кедах, клетчатой рубашке и юбке миди.

Теперь же Петров собирается устроить праздник по случаю своей свадьбы, правда, немного запоздавший. На торжество приглашены 250 человек. Вечеринка состоится 25 ноября. В преддверии этого события, жена-невеста актера запланировала девичник, на который пригласила подруг. Не обошлось и без белых халатиков и, конечно же, фаты, в которой среди подружек красовалась Виктория. Праздник невеста Саши Петрова устроила в сауне с бочками для купальни. Среди гостей были только девочки. Провел ли мальчишник муж красавицы Вики, пока тайна.