Дайнеко призналась, что подруга отдала Дробышу конверт с ее диском на кастинге «Фабрики звезд»

Потом Дайнеко вместе с еще одной подругой по имени Яна попыталась пройти кастинг, но уже первый просмотр оказался провальным, так как она не заинтересовала продюсеров.

В этот вечер певица устроила посиделки с тортиком и похвасталась подруге, что у нее есть запись с песнями, которые она сама написала. И тогда им пришло в голову, что этот диск надо было показать продюсерам на кастинге. И они снова пришли на кастинг, где подкараулили Виктора Дробыша.

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