Дайнеко призналась, что подруга отдала Дробышу конверт с ее диском на кастинге «Фабрики звезд»

Виктория Дайнеко уже много лет выступает на сцене. Она выпустила несколько громких хитов. Однако прославилась певица благодаря шоу «Фабрика звезд». На этот раз артистка стала героине шоу Яны Чуриковой. Она вспомнила о пути, который прошла ради карьеры.
Артистка отметила, что изначально поступила на «пиарщика» в вуз и даже не думала о творчестве, хоть и пела в своем родном городе. Но подруга ей рассказала про кастинг на «Фабрику звезд», куда позже она попала случайно.
Потом Дайнеко вместе с еще одной подругой по имени Яна попыталась пройти кастинг, но уже первый просмотр оказался провальным, так как она не заинтересовала продюсеров.
В этот вечер певица устроила посиделки с тортиком и похвасталась подруге, что у нее есть запись с песнями, которые она сама написала. И тогда им пришло в голову, что этот диск надо было показать продюсерам на кастинге. И они снова пришли на кастинг, где подкараулили Виктора Дробыша.
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«Вдруг идет где-то там Виктор Дробыш. Все засуетились. Мы с Яной стартуем, бежим бегом. Я не знаю, как ему этот конверт дать. Яна просто берет и кладет этот конверт ему в карман. Самое интересно, что где-то среди фотографий с кастинга есть то самое фото, где Дробыш стоит вокруг людей и мы с Яной пытаемся сунуть ему этот конверт», – поделилась звезда в шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».