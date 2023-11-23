Живущая в США певица Зверева назвала россиян бестактными

Еще больше многих удивляет, что певица отказывается от прививок и считает, что к плаценте надо относится бережно. Более того, она утверждает, что из этого органа можно делать целебный коктейль, который якобы способен помочь пережить климакс.

«И как обидно после рождения даже не увидеть матушку плаценту, благодаря которой стала возможна жизнь твоего самого любимого человека!» – отмечала артистка.

И не удивительно, что Зверева часто сталкивалась с критикой. Она считает людей, которые дают ей непрошеные советы, невоспитанными. При этом певица заверяет, что такое некорректное поведение она встречает чаще от россиян. Она заверила, что американцы в этом плане более вежливые.

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«Меня спросили на днях: какой несомненный плюс в американцах по сравнению с русскими? И я ни на секунду не задумываясь ответила: американцы намного уважительней относятся к выбору другого человека. За годы публичной жизни я привыкла жить вжав голову», — пояснила звезда.

Она добавила, что в Америке чаще всего равнодушно относятся, если люди делают что-то непривычное, к примеру, делают смузи из плаценты.