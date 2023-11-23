Пореченков о своих детях: «Мы стараемся им соломку подстелить»

У 54-летнего Михаила Пореченкова пятеро детей от разных браков. Старший сын актера Владимир жил в Таллине. Также у него есть дочка Варвара от первой жены Екатерины, вторая жена Ольга подарила ему еще троих детей: Михаила, Марию и Петра. Младшему сыну актера всего 13 лет. А старший Владимир — считается внебрачным.

В одном из недавних интервью Михаил Пореченков рассказал о том, как воспитывает своих отпрысков. Старшие дети актера уже взрослые, а младшие все еще нуждаются в опеке и заботе родителей. Несмотря на свою занятость, съемки, репетиции и гастроли, Пореченков старается уделять внимание детям, а старшим помогать советом или делом, если это нужно.

По словам Михаила, он не всегда готов принять сторону своих детей, если они неправы. У них часто случаются конфликты из-за недопонимания и разногласий во взглядах, споры между поколениями. Иногда, как говорит актер, чето-то не понимают его дети, а бывает, что и он сам упускает то, что они хотят ему сказать. Естественно, что будучи отцом, он старается уберечь детей от тех ошибок, которые совершал сам. А дальше все зависит от них: могут хулиганить, могут прислушаться к совету старших. Это, как считает актер, нормально для детей.

«Они для нас всегда будут детьми, даже когда им будет 50 лет. Мы стараемся им соломку подстелить, уберечь от каких-то волнений. Разговаривать с детьми надо. А самое главное — любить», - добавил Михаил Пореченков.

По материалам Gazeta.ru