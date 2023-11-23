Мария Машкова призналась, что первый брак с Артемом Семакиным стал для нее травмой

«Я не знаю, сколько мы еще будем вместе справляться с приключениями и задачами этой жизни, но круче парня в моей жизни не было! Да и тебе будет сложно найти ту, с которой также весело, как со мной», – заявила Мария.

Она призналась, что они продолжают работать над отношениями, чтобы не терять гармонию. Примечательно, что о первом браке актриса вспоминает с улыбкой. В 2005 году она тайно вышла замуж за Артема Семакина. Их знакомство произошло на съемках «Не родись красивой». В то время он был женат на актрисе Анастасии Миляевой и у них росла дочка София. Машкова спустя четыре года отношений ушла от него.

По словам артистки, теперь она даже об этом не вспоминает. Однако звезда захотела показать фото первого мужа дочкам, которые дали низкую оценку маминому выбору.

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«Они посмотрели фотки и такие: ''Мам, ты могла лучше…''. Они пошутили, первый муж классный. Было очень весело, спасибо», – сказала она.

Теперь Машкова рада, что у нее в жизни счастье и гармония. Она отметила, что в первом браке этого не было.