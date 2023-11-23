Мария Машкова призналась, что первый брак с Артемом Семакиным стал для нее травмой

Мария Машкова является актрисой. Она пошла по стопам мамы Елены Шевченко и папы Владимира Машкова. Однако звезда сериала «Света с того света» переехала в США с семьей. Она признавалась, что не собирается возвращаться на родину.
У артистки счастливые отношения со вторым мужем Александром Слободяником-младшим. У пары подрастают дочки: Стефании уже 13 лет, а Александре — 11. Примечательно, что супруги готовятся отметить 15-ю годовщину совместной жизни.
«Я не знаю, сколько мы еще будем вместе справляться с приключениями и задачами этой жизни, но круче парня в моей жизни не было! Да и тебе будет сложно найти ту, с которой также весело, как со мной», – заявила Мария.
Она призналась, что они продолжают работать над отношениями, чтобы не терять гармонию. Примечательно, что о первом браке актриса вспоминает с улыбкой. В 2005 году она тайно вышла замуж за Артема Семакина. Их знакомство произошло на съемках «Не родись красивой». В то время он был женат на актрисе Анастасии Миляевой и у них росла дочка София. Машкова спустя четыре года отношений ушла от него.
По словам артистки, теперь она даже об этом не вспоминает. Однако звезда захотела показать фото первого мужа дочкам, которые дали низкую оценку маминому выбору.
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«Они посмотрели фотки и такие: ''Мам, ты могла лучше…''. Они пошутили, первый муж классный. Было очень весело, спасибо», – сказала она.
Теперь Машкова рада, что у нее в жизни счастье и гармония. Она отметила, что в первом браке этого не было.
«Видимо, была травма. Вообще, когда у меня травма, я люблю стирать. Но было правда весело. Можно сказать, что один из самых веселых периодов в моей жизни», — пояснила актриса в беседе с молдавским журналистам.