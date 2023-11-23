Садальский назвал 74-летнюю Пугачеву «рабой любви» из-за свадьбы с Галкиным*

Алла Пугачева не стала скрывать, что она недовольна тем, какое внимание им с Максимом Галкиным* оказывают завистники. Именно хейтеров, как подметила артистка, она в свое время назвала рабами и холопами, а вовсе не своих верных поклонников, ради которых была готова петь даже простуженным голосом.

Такую самоотверженность Примадонны оценил актер Станислав Садальский, который назвал певицу «рабой любви». Певица буквально привязана к мужу после свадьбы. Куда Максим Галкин, туда и его жена. Тем более, что у пары есть общие дети — 10-летние двойняшки Гарри и Лиза. Алла Борисовна вынуждена прислушиваться к мнению мужа, который обеспечивает семью. И если он решил уехать за границу, то Примадонна следует за ним, устраивая двойняшек в новую школу и привыкая к новому для нее климату. За последние два года певица успела пожить в Латвии, Израиле, а теперь и на Кипре. У Примадонны много недвижимости за границей. Вот и в городе Лимассол у артистки есть свои апартаменты. В свое время певица купила роскошный пентхаус неподалеку от пляжа.

«Максим – глупый, глубоко глупый человек», - добавил Стас Садальский.

По материалам «АиФ»

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.