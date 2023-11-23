Мартиросян о беременной Кравец из Comedy Club: «Не знаю, кто бы мог заменить Марину на сцене»

Гарик Мартиросян в беседе с Сусанной Альпериной в ее авторской программе поделился секретами мастерства. Много лет шоумен выходил на сцену вместе с Павлом Волей и другими резидентами Comedy Club. Также юморист выступал и в КВН. Сейчас, будучи уже маститым профессионалом в юмористической сфере, Гарик Мартиросян охотно делится секретами, как получить хорошую шутку, которая точно понравится и молодежи, и тем, кто постарше.

Юморист дал понять, шуткой-однодневкой станет та, что была придумана на злобу дня. Ее век, как выразился комик, недолог. Тут важно помнить контекст, сюжет и прочее. Именно поэтому такие шутки быстро забываются, они уже не звучат смешно, когда их пересказываешь из раза в раз. Однако такие шутки, как считает Гарик Мартиросян, придумывать значительно проще. Обычно в основе их события, которые касаются всех и поэтому всем понятны. Высший пилотаж, по словам юмориста, выдать абстрактную шутку, которая зацепит аудиторию и уйдет в массы.

Говоря о талантливых молодых комиках, Гарик Мартиросян сделал комплимент звезде Comedy Club Марине Кравец, которая успела объявить о своей второй беременности. Ее юморист считает выдающейся комедианткой и профессионалом своего дела.