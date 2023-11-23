Критик Соседов высказался об Орбакайте: «Она оказалась в очень тяжелом положении, потому что мать ее подвела»

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал работу певицы. Он усомнился, что ее возращение на экраны тепло примут зрители. При этом критик подчеркнул, что Кристина повела себя мудрее, чем мама, которая навлекла на себя критику людей из-за отъезда за границу.

«Она оказалась в очень тяжелом положении, потому что мать ее подвела. У Аллы Пугачевой мудрости ноль к ее годам», — высказался Соседов.

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Он также отметил, что сериал с артисткой скорее всего не станет успешным. Критик напомнил про фильм Ролана Быкова с участием Орбакайте «Чучело», который в советское время поразил зрителей. Тогда дочка Примадонны начала карьеру в кино. По словам Сергея Васильевича, в то время на экраны выходило много хороших работ, которые создавали талантливые режиссеры, а теперь смотреть нечего. Но даже на фоне этого он считает, что сериал не произведет фурор.