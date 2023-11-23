Критик Соседов высказался об Орбакайте: «Она оказалась в очень тяжелом положении, потому что мать ее подвела»

Кристина Орбакайте уже давно строит карьеру певицы. Она пошла по стопам мамы Аллы Пугачевой. В 52 года артистка не перестает выпускать новые треки. В 2022 году она активно стала сниматься в кино. Кристина не стала покидать Россию, но порой проводит отпуск в США или Европе вместе с дочкой Клавдией Земцовой и сыновьями: Никитой Пресняковым и Дени Байсаровым.
А вот Примадонна уже больше года живет в за границей. Сначала артистка поселилась в Израиле, а потом перебралась на Кипр. Примечательно, что в это время Орбакайте объявила, что возвращается на отечественные экраны. Она появится в четвертом сезоне сериала «Тест на беременность», который выйдет на Первом канале 27 ноября.
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал работу певицы. Он усомнился, что ее возращение на экраны тепло примут зрители. При этом критик подчеркнул, что Кристина повела себя мудрее, чем мама, которая навлекла на себя критику людей из-за отъезда за границу.
«Она оказалась в очень тяжелом положении, потому что мать ее подвела. У Аллы Пугачевой мудрости ноль к ее годам», — высказался Соседов.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Он также отметил, что сериал с артисткой скорее всего не станет успешным. Критик напомнил про фильм Ролана Быкова с участием Орбакайте «Чучело», который в советское время поразил зрителей. Тогда дочка Примадонны начала карьеру в кино. По словам Сергея Васильевича, в то время на экраны выходило много хороших работ, которые создавали талантливые режиссеры, а теперь смотреть нечего. Но даже на фоне этого он считает, что сериал не произведет фурор.
«То есть она начала карьеру с вершины, ей очень повезло, что она заполучила главную роль. Сейчас же такой успех маловероятен», — заявил критик, пишет NEWS.ru.