Блогер Дава спел на вечеринке песню бывшей возлюбленной Ольги Бузовой

Давид Манукян, который также известен под именем Дава, больше пяти лет назад стал популярным. Он строил карьеру блогера. А потом у него закрутился роман с Ольгой Бузовой. Примечательно, что это дало ему возможность подружиться с Филиппом Киркоровым, начать карьеру певца.

Порой бывшие влюбленные сталкивались на светских мероприятиях, но предпочитали не общаться. Но недавно ведущая шоу «Звезды в Африке» призналась, что блогер на нее снова подписался и стал лайкать посты. А 22 ноября он еще больше удивил народ.