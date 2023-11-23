Блогер Дава спел на вечеринке песню бывшей возлюбленной Ольги Бузовой

Давид Манукян, который также известен под именем Дава, больше пяти лет назад стал популярным. Он строил карьеру блогера. А потом у него закрутился роман с Ольгой Бузовой. Примечательно, что это дало ему возможность подружиться с Филиппом Киркоровым, начать карьеру певца.
Порой бывшие влюбленные сталкивались на светских мероприятиях, но предпочитали не общаться. Но недавно ведущая шоу «Звезды в Африке» призналась, что блогер на нее снова подписался и стал лайкать посты. А 22 ноября он еще больше удивил народ.
Накануне Дава повеселился на вечеринке. Когда ему предложили спеть в караоке, он исполнил хит своей бывшей девушки «Водица». Оказалось, что блогер знает трек наизусть. Он даже пустился в пляс.
«Дава попросил свой любимый трек», – гласит подпись очевидцев в соцсети, который увидели, как отрывается звезда.
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Теперь поклонники подозревают, что блогер хочет возродить отношения с Бузовой. А недавно он похвастался новой квартирой, которую купил в Москве, с красивым видом. Манукян теперь занимается ремонтом. Он готов сделать гардеробную для будущей жены и детсткую. По словам знаменитости, он готов к семейной жизни.