Эмма Малинина о 23-летнем сыне Фроле: «Мы воспитали не только замечательного сына, а еще и настоящего мужчину»

Эмма Малинина поздравила сына с 23-летием. У Фрола есть сестра-двойняшка Устинья. Жена музыканта Александра Малинина дала понять, что ее младшие дети готовятся ко взрослой жизни, оба встретили свою вторую половинку и вот-вот вступят в брак. Причем сделают это синхронно. Устинья уже получила предложение руки и сердца, а ее брат готов жениться на своей возлюбленной. Выбор своих детей Эмма Малинина полностью одобряет.

Жена Александра Малинина дала понять, что счастлива за сына, который нашел свою любовь. Эмма уточнила, что уже давно поменялась с сыном ролями. Теперь он стал ее поддержкой и опорой. Как мама, она восхищается светлым умом, мудростью Фрола, который знает несколько языков, всегда общителен и готов впитывать новые знания.

«У вас с Устиньей практически синхронно грядет новый серьезный этап в жизни... Вы стали такими взрослыми, а я все никак не могу поверить, что совсем скоро у каждого из вас будет своя семья», - добавила Эмма Малинина.

Жена певца Александра Малинина подметила, что она гордится своим сыном, который обладает природной ответственностью и порядочностью. Как мама, она уверена, что возлюбленная Фрола это обязательно оценит.