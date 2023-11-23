Алибасов признался, что ему провели операцию: «Да, разрезали меня хирурги на маленькие части»

Бари Алибасов подтвердил журналистам, что у него были проблемы со здоровьем, и он даже перенес операцию. Однако свой диагноз продюсер озвучивать отказался.

«Да, разрезали меня хирурги на маленькие части, а потом собрали опять. <…> На меня никогда ничего не влияло. Единственное влияние для меня — это эрекция», — сказал Бари Каримович.

Ранее СМИ сообщали, что Бари Алибасов якобы пожаловался на тянущие боли внизу живота и у него якобы диагностировали опухоль в предстательной железе.

В настоящее время, заверил Бари Алибасов, он чувствует себя прекрасно.

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По материалам 5-tv.ru