Юлия Ефременкова из «Дома-2» о сыновьях-близнецах: «Сладкие мальчишки стали старше! Мое самое большое счастье на свете»

Юлия Ефременкова, в отличие от многих звездных мамочек, не видит смысла скрывать лица своих детей от подписчиков в микроблоге. Экс-возлюбленная Мондезира наслаждается материнством и часто делится с поклонниками свежими фото своих сыновей-близнецов Кристиана и Даниэля, которые как две капли воды похожи на их отца. С бывшим избранником Ефременкова видится только ради детей.

Ранее звезда «Дома-2» намекнула, что не прочь обосноваться в Краснодаре. Красавица дала понять, что устала скитаться по съемным квартирам и решила присмотреть в этом городе недвижимость для себя и мальчиков. И это при том, что у Ефременковой есть просторная квартира в Москве. Однако Краснодар она считает своим вторым городом и рассматривает его, как возможный вариант для жизни с детьми. Особенно нравится Ефременковой климат на Юге.

Не забыла Юлия похвастаться и важной датой. Ее мальчики стали чуть старше — им исполнился год и два месяца. Ефременкова дала понять, что теперь дети ее основная радость в жизни.

«Эти сладкие мальчишки стали старше на один месяц! Люблю вас, мое самое большое счастье на свете!» - отметила экс-возлюбленная Мондезира.

Звезда «Дома-2» как-то дала понять, что отец мальчиков практически не участвует в их жизни, ни финансово, ни личным присутствием. И все это после крупной ссоры, которая произошла между Мондезиром и его теперь уже бывшей возлюбленной.