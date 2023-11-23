Ольга Орлова о своей фигуре после родов: «Жирок остался, но я женщина не робкого десятка»

Ольга Орлова много лет была солисткой группы «Блестящие». Она близко дружила с Жанной Фриске и даже стала крестной мамой сына певицы Платона. В последние годы артистка ведет шоу «Дом-2». Она не скрывает, что ее личная жизнь забурлила.

У нее есть 22-летний сын Артем от первого мужа Александра Карманова. А в 2021 году она сыграла свадьбу с бизнесменом Валерием. И спустя два года звезда родила дочку Анну. Девять месяцев спустя она почти вернулась в форму. Орлова похвасталась тем, как выглядит.