Ольга Орлова о своей фигуре после родов: «Жирок остался, но я женщина не робкого десятка»

Ольга Орлова много лет была солисткой группы «Блестящие». Она близко дружила с Жанной Фриске и даже стала крестной мамой сына певицы Платона. В последние годы артистка ведет шоу «Дом-2». Она не скрывает, что ее личная жизнь забурлила.
У нее есть 22-летний сын Артем от первого мужа Александра Карманова. А в 2021 году она сыграла свадьбу с бизнесменом Валерием. И спустя два года звезда родила дочку Анну. Девять месяцев спустя она почти вернулась в форму. Орлова похвасталась тем, как выглядит.
46-летняя артистка захотела поэкспериментировать с образами. Она примерила новое открытое платье цвета Барби. Ведущая шоу «Дом-2» стала красоваться в гардеробной. Длинное облегающее платье с открытым плечом и глубоким разрезом на подоле подчеркнуло ее фигуру. Орлова продемонстрировала новый образ сыну Артему.
«Взяла на свой страх и риск, честно говоря. Но, мне кажется, я даже могу это показать в полный рост», — призналась певица.
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Она стала дефилировать перед камерой. Ольга дала понять, что еще не вернулась в форму, но довольна тем, как выглядит.
«Жирок еще остался... Что я могу сказать? Конечно, это платье для смелых. Но я женщина не робкого десятка. Может, мне тоже подписчики напишут, что мне красиво в этом платье, и я тоже так могу ходить, по крайней мере, в жарких странах. Мне кажется, это имеет место быть», — резюмировала звезда.