Роза Сябитова о своем загородном доме: «Есть большой фруктовый сад и спа-салон с хаммамом»

Роза Сябитова росла в бедной семьей, из-за чего в школе подвергалась буллингу. Одноклассники пытались затравить ее, но им это сделать так и не удалось – еще в детстве она обладала сильным характером и давала отпор. Но вспоминать годы ученичества она, тем не менее, не любит.

Когда Роза Сябитова стала взрослой, то поставила себе цель достичь высокого уровня благополучия и иметь свой дом. И это ей удалось. Сейчас она популярная ведущая, известная сваха и владелица роскошного особняка.

«Есть и мой личный дом, и гостевой домик, и большой фруктовый сад. Есть и спа-салон с хаммамом. Прямо сейчас идет стройка тренажерного зала с библиотекой. Библиотека больше, конечно, для внуков, чем для меня», — не скрыла знаменитость, описывая свои владения «Мосленте».

Также Сябитова запланировала построить для внучки на своей территории детскую площадку, а также каток, чтобы была возможность заниматься керлингом и фигурным катанием.

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