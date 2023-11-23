Роман Капаклы принес букет роз для Татьяны Мусульбес прямо к ней в постель

Роман Капаклы в свое время не смог сохранить отношения с женой Мариной Африкантовой. У пары не было детей, поэтому, узнав о том, что возлюбленный ей неверен, жена Романа тут заявила, что подаст на развод. Спасать эти отношения Африкантова не собиралась. Больно ударило звезду «Дома-2» и то, что Капаклы тайно встречался с Татьяной Мусульбес. Ведь разлучница тоже была участницей телестройки. Марина посчитала все это оскорбительным и слишком болезненным для себя.

Примечательно, что отношения Романа Капаклы с Татьяной Мусульбес тоже складывались непросто. Влюбленные даже успели разругаться и едва ли не разошлись. Но потом все-таки помирились. Сейчас парочка не скрывает, что у них второй медовый месяц. Роман угождает своей возлюбленной подарками. К примеру, Капаклы принес букет роз в постель к любимой, нежно разбудив Татьяну. Участник «Дома-2» уверен, что такое внимание было приятно его второй половинке.

Роман то и дело радует свою возлюбленную, то мужчина дал ей денег на дорогое брендовое кольцо, о котором мечтала Татьяна Мусульбес, то арендовал для нее роскошный автомобиль.