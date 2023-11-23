Актер из «Интернов» Александр Ильин сыграл Егора Летова в новом фильме «Рыжий»

Главного героя в картине «Рыжий» сыграл музыкант Евгений Алехин, солист группы «Макулатура». Примечательно, что многие известные петербургские музыканты предстанут на экранах в роли самих себя.

А вот Ильин-младший сыграл Егора Летова. Такое решение режиссера многих удивило, так как актер не похож на интеллектуала и интеллигентного панка ни внешностью, ни внутренне.

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Ранее он перевоплощался в Роберта Рождественского. Тогда ему тоже довелось носить бороду. Возможно, что одним из факторов, который повлиял на принятие решение режиссера, стало то, что Александр поет тексты под рок-н-ролл. Дата премьеры фильма «Рыжий» Семена Серзина, который уже был презентован на фестивале «Маяк», пока не назначена.