Вдова умершего от рака мозга Дмитрия Хворостовского в 6-ю годовщину: «Покойся с миром, прекрасная душа. Я люблю тебя!»

В октябре Дмитрию Хворостовскому мог бы исполнится 61 год. Однако певец не смог дожить до этого почтенного возраста. Его нет с нами уже 6 лет. Артист ушел из жизни 22 ноября, ему было всего 55 лет. У Дмитрия Хворостовского осталась жена Флоранс, которую он на русский манер называл Флошей. Она подарила ему двоих детей: сына Максима и дочку Нину. В окружении семьи дали понять, что смерть Дмитрия Хворостовского стала для них большим горем и утратой. Вдова оперного певца до сих пор скорбит по утраченной любви.

Флоранс просто обожала мужа. Она стала его музой, надежной опорой. Он — статный и красивый, она — утонченная и изящная. Эта пара была яркой и заметной. От них было сложно отвести взгляд, если влюбленные появлялись вместе на вечеринках или званых ужинах.

Однако счастье было недолгим. У Дмитрия Хворостовского обнаружили рак мозга. Он боролся с недугом несколько лет. Но докторам не удалось его спасти. Умер оперный певец в хосписе на 56-м году жизни. Его семья была рядом с ним.

Флоранс до сих пор не может принять то, что ее мужа нет рядом. Вот, что она пишет в своем микроблоге, делясь с поклонниками личными переживаниями.