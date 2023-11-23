Эмма Малинина обратилась к дочке Устинье в день ее 23-летия: «Ты получила предложение руки и сердца»

Эмма Малинина не забыла поздравить дочку Устинью с днем рождения в своем микроблоге, пожелав имениннице счастья. Жена музыканта Александра Малинина дала понять, что до сих пор не может поверить, что ее дети выросли — двойняшкам Фролу и Устинье исполнилось 23 года. Эмма уточнила, что ее дочь взяла лучшие качества от нее и от отца. И конечно же, унаследовала папин талант, целеустремленность и трудолюбие, которыми могут похвастаться ее родители. Дочка певца с самого детства, как считает ее мама, обладала яркой индивидуальностью, независимым характером.

«В этом году у тебя большие события — ты получила предложение руки и сердца! Я искренне радуюсь, что ты на пороге создания уже своей собственной семьи», - подметила Эмма Малинина.

Мама Устиньи Малининой дала понять, что в Новом году их семью ждут приятные хлопоты, суета и заботы, которые будут связаны с этим важным событием.