Директор Большого театра Владимир Урин продолжает работать на своем посту

Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин заявил, что продолжает работать на своей должности, несмотря на многочисленные слухи.

В кулуарах поговаривают, что Урина попросили написать заявление по собственному желанию, однако официально информацию пока не подтверждают.

«Вы знаете, я работаю. Я нахожусь на гастролях в городе Минске. Никаких сообщений официальных не было», — заявил он в разговоре с ТАСС.

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