Актриса Рудова о своих доходах: «Я умею зарабатывать и копить»

Актриса Наталья Рудова рассказала, что имеет в собственности жилплощадь, которую купила на собственные доходы. Она не скрыла, что совсем не бедна.

«Я реально умею зарабатывать деньги. И копить. Это очень хорошо сочетается друг с другом. Поэтому у меня есть недвижимость…» — процитировал актрису сайт 5-tv.ru.

Основные деньги Рудовой приносит доход со съемок в фильмах, а также в рекламе.

А вот заниматься бизнесом знаменитость даже не пытается, она прекрасно понимает, что не сильна в этой области. Наталья Рудова убеждена, что в предпринимательстве ей ничего не светит.

Отметим, что многие российские звезды не чураются подработок на стороне. К примеру, Сергей Жуков имеет сеть баров, кондитерские, рестораны, управляет сайтом по скачиванию музыки, а также компанией по разработке компьютерных игр и студией звукозаписи. Кирилл Туриченко владеет сетью магазинов, где продаются товары для дома. Ксения Собчак выпускает брендовую одежду. У Гарика Харламова своя бургерная.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».