Никита Пресняков нашелся в США с накрашенными губами

Никита Пресняков сбежал в США год назад, как только ухудшилось мировое положение. Работы у внука Аллы Пугачевой за океаном толком нет, приходится жить за счет знаменитой бабушки.

В соцсетях Пресняков появился с зелеными волосами и накрашенными губами. Подписчики поспешили узнать, что повлияло на столь кардинальное преображение.

В России у Преснякова появились проблемы с законом. Молодой человек не платит налоги, ему могут запретить выезд из страны, если он тут появится.

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