Представитель Галкина* сообщил, что комик может выступить для россиян за 100 тысяч евро в Турции

Максим Галкин* не прочь заработать на российских гражданах. Это выяснил пранкер Сорян, опубликовав кадры переговоров с директором мужа Аллы Пугачевой Эльвирой Макроборовой.

За корпоратив для россиян в Турции от имени Галкина* Макроборова запросила 100 тысяч евро, это около 9,6 миллиона рублей.

Директор заметила, что заказчикам придется раскошелиться также на перелет комика и его команды, причем обязательно бизнес-классом, кроме того, необходимо будет покрыть необходимые расходы в Турции.

Отметим, что сейчас Галкин* проживает вместе с Пугачевой и детьми на Кипре, где у них есть в собственности вилла и квартира. При этом ранее комик заявлял, что останется в Израиле «помогать великому народу».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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