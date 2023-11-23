Состояние Александра Митты резко ухудшилось

В четверг, 23 ноября, стало известно, что здоровье находящегося в больницы режиссера Александра Митты резко ухудшилось. На данный момент артист находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

У режиссера до сих пор нарушено сознание и рассеянно внимание. По некоторым данным, увеличивается количество свободной жидкости в левом легком.

В начале недели Митта перевели из реанимации в обычную палату неврологического отделения. Но режиссеру стало хуже.

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