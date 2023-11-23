Нелли Уварова о съемках в продолжении «Не родись красивой»: «Мы даже не начинали переговоры»

На этой неделе на канале СТС объявили о том, что снимут продолжение легендарного сериала «Не родись красивой» про Катю Пушкареву, влюбившуюся в своего красавца-начальника Андрея Жданова.

Россияне восхитились новостью, но, возможно, зря. Нелли Уварова, снявшаяся в главной роли, сообщила, что пока даже не начинала переговоры с продюсерами.

«Мне обещали прислать сценарий для обсуждения. Поэтому я не могу пока, не видя сценария, приступить к переговорам. Не очень верю во вторые части», — сообщила она.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».