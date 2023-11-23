Харламов высказался о своем благосостоянии: «Я бедный после каждого развода»

42-летний комик Гарик Харламов дважды был женат. Первую жену Юлию Лещенко он оставил через два года после свадьбы, встретив Кристину Асмус.

Брак с актрисой продлился дольше – семь лет. В этом союзе у них родилась дочка Настя.

Комик посетовал, что, несмотря на высокие заработки, он никак не может прийти к желаемому уровню благосостояния. Причиной тому он видит своих жен, которые после расставания всегда претендуют на его деньги.

«Я бедный после каждого развода», — признался Гарик Харламов на шоу «Кстати» от Medium Quality и «VK Видео».

Отметим, что Гарик Харламов до сих по живет в особняке на Рублевке вместе со своей бывшей женой Кристиной Асмус, актриса отсудила у него половину жилплощади. Также компанию экс-супругам и их дочке Насте составляет Наталья Харламова, мама юмориста.

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