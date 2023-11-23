Роман Костомаров станцевал «буги-вуги» на дне рождения Юлии Ковальчук

46-летний фигурист Роман Костомаров после тяжелой операции старается привыкнуть к новым реалиям и влиться в нормальную жизнь. Насколько это возможно с протезами. Напомним, олимпийскому чемпиону частично ампутировали руки и ноги.

Он уже стал появляться на телевидении и посещать светские мероприятия и даже пообещал вернуться на лед. Костомаров усиленно тренируется и занимается специальной гимнастикой для восстановления сил и физических возможностей.

И результаты этих занятий уже есть, это наглядно продемонстрировал спортсмен на вечеринке, организованной в честь 41-летия певицы Юлии Ковальчук в загородном ресторане, пишет КП.

На ней Костомаров исполнил «буги-вуги» в паре с виновницей торжества. Гости мероприятия, включая Ларису Долину, Стаса Костюшкина, Гарика Мартиросяна, Алсу и других звезд, рукоплескали спортсмену.

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