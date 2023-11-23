Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков появился на концерте группы «Сплин» в США

Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Никита Пресняков. Фото: Global Look Press.

Сын Кристины Орбакайте уже год живет за границей.

Никита Пресняков вместе со своей женой Аленой Красновой отметился на концерте коллектива «Сплин» в Америке. 

Во время выступления невестка Кристины Орбакайте выкладывала радостные сторис в свои соцсети, объясняя людям, что давно мечтала увидеть живое пение солиста группы Александра Васильева. И вот наконец-то ее мечта сбылась.

По завершении выступления Краснова и Пресняков встретились с Васильевым и запечатлелись с ним с улыбкой на лице. 

Напомним, внук Аллы Пугачевой уехал в Америку сразу после прошлогодних февральских событий, ничем не объяснив свой поступок. 

Сейчас ему и его гламурной жене пришлось расстаться с богемной жизнью. Алена пошла учиться, а он устроился работать режиссером клипов, на сцене он больше не поет.

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