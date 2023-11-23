Критик Бабичев – про причину популярности хита «Мой мармеладный» Кати Лель: «Есть моменты, которые можно обыграть»

Катя Лель. Фото: Global Look Press

Песня в тренде уже несколько недель.

Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев высказал свою точку зрения на причины популярности песни «Мой мармеладный» Кати Лель, которая была выпущена почти 20 лет назад. Сегодня она резко стала популярной в соцсетях, блогеры по всему миру снимают с ней видео. Композиция даже оказалась на третьем месте в топ-50 трендов на Spotify.

«Я думаю, она завирусилась, потому что в припеве есть любопытные моменты, которые можно обыграть. Возможно, странные слова и сочетания, что Tik Tok очень любит. 

А потом пошло-поехало, попала песня в популярные трендовые мировые звуки, и все это нарастает как снежный ком», - рассказал сайту News.ru эксперт.

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Сама Катя Лель уверена, что успех песне в 2023 году обеспечили особые энергии, в которые она давно верит. 

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